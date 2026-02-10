Во Владивостоке произошел пожар на одной из ТЭЦ, часть города осталась без света

Прокуратура начала проверку после возгорания на одной из ТЭЦ Владивостока

Прокуратура Приморского края начала проверку после возгорания трансформаторной подстанции во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что 10 февраля на улице Бородинской на ТЭЦ «Северная» загорелся трансформатор. В результате происшествия без электроснабжения осталась часть жителей Владивостока.

На место выехали представители прокуратуры Первореченского района Владивостока, отметили в надзорном ведомстве. Причины произошедшего устанавливаются.

Местные паблики в свою очередь уточняют, что без света остались около 48 тысяч жителей Советского района Владивостока. К 9:48 мск электроснабжение на электрических сетях восстановили.

На опубликованных кадрах виден столб дыма и искр и отлетающие от трансформаторной будки на ТЭЦ.

До этого в Иркутской области после коммунальной аварии в Бодайбо, затронувшей систему водо- и теплоснабжения, ввели режим ЧС регионального уровня.

Ранее в Чите устранили крупную аварию на ТЭЦ.