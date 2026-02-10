Размер шрифта
Психолог описала портрет жертвы мошенников в России

Психолог Шпагина: россиянки до 44 лет чаще всего попадаются на уловки мошенников
Обычно представители банков говорят, что определенного портрета жертвы интернет-мошенников не существует и ею может стать каждый. Однако, как рассказала «Газете.Ru» криминальный психолог и полковник полиции в отставке, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина, чаще всего в России на уловки мошенников попадаются женщины от 25 до 44 лет со средним образованием и доходом, проживающие в городах.

«Социальный портрет жертвы кибермошенников представлен в работе ученых Самойличенко Е.Е., Дятлевой М.О. и Цыкиной Е.А. Этот вывод относительно совпадает с выводами Банка России, сделанными по результатам статистической отчетности кредитных организаций за 2022–2023 гг. Женщины чаще становятся жертвами мошенников в силу своей экономической активности и эмоциональности, склонности к импульсивным поступкам. Образование может коррелировать с занятостью и экономической активностью, поэтому также может быть связано с потенциальной виктимностью в этой сфере», — объяснила Шпагина.

Тем не менее психолог подчеркивает, что жертвой может стать любой. Мошенники просто придумывают более изощренные схемы для своих атак: через индивидуализацию информации о жертве, ее связях и контактах.

«Все, кто берет в руки смартфон, на все категории граждан уже разработаны разные подходы, мишени и «крючки» для атак. В последнее время стали говорить, например, что мошенники атакуют детей через игровые приложения. Еще один пример: сейчас излюбленной мишенью мошенников стали сотрудники высших учебных заведений. Информация о них и их коллегах по работе размещается на сайтах вузов и мошенники от имени «коллег» и «руководства» пытаются совершить кибератаку», — заключила специалист.

