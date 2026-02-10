Лукашенко призвал наладить собственное производство боеприпасов в Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия к концу года должна иметь собственное производство боеприпасов

Президент Белорусии Александр Лукашенко призвал наладить собственное производство боеприпасов в Республике до конца этого года. Слова главы государства передает агентство БелТа.

«Но главный вопрос — как идет создание мощностей по производству боеприпасов? В будущем году, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса страны.

Также президент отметил, что превозносить использование беспилотников в ходе вооруженных конфликтов не стоит. По мнению Лукашенко, огромную роль играют обычные вооружения: артиллерия, боеприпасы к ним, а также установки «Град», уточнил глава государства.

24 января января госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Лукашенко продолжает держать на «самом жестком контроле» ход проверки готовности в вооруженных силах из-за обстановки в мире, которая «предъявляет особое требование к боевой готовности».

Ранее министр обороны Белоруссии рассказал о милитаризации по периметру страны.