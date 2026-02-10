Размер шрифта
Украинскому скелетонисту запретили выступать на Олимпиаде в шлеме с фото погибших

МОК запретил украинцу Гераскевичу выступать в шлеме с фото погибших атлетов
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Международный олимпийский комитет (МОК) выдал строгий запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпийских играх в Италии в шлеме с изображением погибших спортсменов. Об этом рассказал сам спортсмен на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Решение, которое просто разбивает мне сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не давая чествовать их на спортивной арене», — написал он.

Согласно правилам Олимпийской хартии, на Олимпийских играх запрещены любые демонстрации и политические, религиозные или расовые пропаганды.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что Международный олимпийский комитет вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее в Госдуме объяснили поломку медалей Олимпиады-2026.
 
