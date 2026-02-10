Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Почему умные люди становятся жертвами киберпреступников, рассказала психолог

Психолог Шпагина: чем надежнее человек, тем больше он подвержен уловкам мошенников
Ilya Naymushin/Reuters

Некоторые исследования показывают, что чем в большей степени человек целеустремлен, добросовестен, мотивирован, надежен, пунктуален, самодисциплинирован, тем более он подвержен манипуляциям мошенников. Об этом «Газете.Ru» рассказала криминальный психолог и полковник полиции в отставке, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Еще можно выделить людей, которые стремятся успеть все и имеют привычку к многозадачности. Они создают в мозге состояние хронического когнитивного дефицита, которое напрямую повышает уязвимость к цифровым манипуляциям. Мозг не способен эффективно выполнять несколько задач, требующих сознательного внимания, одновременно. Вместо этого он быстро переключается между ними, и каждое такое переключение истощает ресурс префронтальной коры — области, ответственной за критическое мышление, анализ рисков и самоконтроль», — объяснила психолог.

По ее словам, стиль жизни «успеть все» формирует неврологическую почву для рискованного поведения. Чем больше человек разрывается между задачами, тем ниже его порог критической бдительности и тем выше вероятность, что он совершит автоматическое, необдуманное действие.

«Интеллект, измеряемый через логику или эрудицию, и ситуативная уязвимость к социально-инженерным атакам — разные вещи. Мошенники, часто интуитивно или опираясь на опыт, эксплуатируют глубоко укорененные в нашей психике «прошивки» — когнитивные искажения и эмоциональные реакции, которые в обычных условиях экономят нам время и силы, но в руках злоумышленника становятся ахиллесовой пятой. Что касается личностных черт, важно понимать, что риск повышает не какая-то одна черта, а скорее их сочетание с ситуацией», — заключила Шпагина.

Ранее в России придумали, как бороться с грибком на пшенице без химии.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!