Почему умные люди становятся жертвами киберпреступников, рассказала психолог

Психолог Шпагина: чем надежнее человек, тем больше он подвержен уловкам мошенников

Некоторые исследования показывают, что чем в большей степени человек целеустремлен, добросовестен, мотивирован, надежен, пунктуален, самодисциплинирован, тем более он подвержен манипуляциям мошенников. Об этом «Газете.Ru» рассказала криминальный психолог и полковник полиции в отставке, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Еще можно выделить людей, которые стремятся успеть все и имеют привычку к многозадачности. Они создают в мозге состояние хронического когнитивного дефицита, которое напрямую повышает уязвимость к цифровым манипуляциям. Мозг не способен эффективно выполнять несколько задач, требующих сознательного внимания, одновременно. Вместо этого он быстро переключается между ними, и каждое такое переключение истощает ресурс префронтальной коры — области, ответственной за критическое мышление, анализ рисков и самоконтроль», — объяснила психолог.

По ее словам, стиль жизни «успеть все» формирует неврологическую почву для рискованного поведения. Чем больше человек разрывается между задачами, тем ниже его порог критической бдительности и тем выше вероятность, что он совершит автоматическое, необдуманное действие.

«Интеллект, измеряемый через логику или эрудицию, и ситуативная уязвимость к социально-инженерным атакам — разные вещи. Мошенники, часто интуитивно или опираясь на опыт, эксплуатируют глубоко укорененные в нашей психике «прошивки» — когнитивные искажения и эмоциональные реакции, которые в обычных условиях экономят нам время и силы, но в руках злоумышленника становятся ахиллесовой пятой. Что касается личностных черт, важно понимать, что риск повышает не какая-то одна черта, а скорее их сочетание с ситуацией», — заключила Шпагина.

