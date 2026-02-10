Размер шрифта
В Кремле подтвердили контакты России и Франции

Песков подтвердил слова Макрона о контактах между Москвой и Парижем
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил слова президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов Москвы и Парижа.

По словам представителя Кремля, имеющеся взаимодействие с французской стороной при желаниии и необходимости может помочь наладить диалог на высшем уровне. При этом Песков отметил, что никаких индикаций об этом в Москве пока не получали, однако российская сторона обратила внимание на слова Макрона о необходимости возобновления диалога с РФ.

«Нам импонируют такие заявления. Мы говорили, что низводить отношения до нулевого состояния вредно для всех. Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, что может способствовать решению самых актуальных и сложных проблем — сами по себе они не решатся», — сказал Песков.

Он уточнил, что от других европейских стран подобных инициатив до сих пор не было.

10 февраля Макрон в интервью европейским СМИ подтвердил визит своего дипломатического советника в Россию. Об этом он сказал , в том числе испанской газете газете El País. Французский лидер также сообщил, что предложил европейским коллегам возобновить диалог с Россией, с которой, по его словам, придется строить новую архитектуру безопасности в регионе.

Ранее эксперт объяснил, почему Париж задумался о развороте в сторону Москвы.
 
