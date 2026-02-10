Ученые нашли новое объяснение вымиранию неандертальцев

Ученые выдвинули новую гипотезу, объясняющую вымирание неандертальцев: одной из ключевых причин могли стать смертельно опасные осложнения беременности. Речь идет о преэклампсии и эклампсии — состояниях, которые угрожают жизни матери и плода. Результаты исследования опубликованы в Journal of Reproductive Immunology (JRI).

Преэклампсия возникает из-за неправильной имплантации плаценты и сопровождается нарушением кровоснабжения плода, задержкой его роста и резким повышением артериального давления у беременной. В тяжелых случаях состояние переходит в эклампсию с судорогами и высоким риском смерти.

Авторы исследования отмечают, что преэклампсия — уникальное явление: среди более чем 4300 видов млекопитающих она встречается только у человека. По мнению ученых, механизмы имплантации плаценты у неандертальцев были схожи с человеческими, а значит, они тоже могли сталкиваться с этими осложнениями. Однако, в отличие от Homo sapiens, у них, вероятно, не было эволюционных «защитных механизмов», снижающих риск тяжелых последствий.

У современных людей в большинстве случаев нарушения имплантации плаценты не приводят к развитию преэклампсии. Без такой защиты частота опасных осложнений, по расчетам авторов, могла бы достигать 10-20% беременностей, а смертность среди первородящих женщин — около 4%. Для небольших и уязвимых популяций неандертальцев это могло стать критическим фактором.

Генетические данные также косвенно поддерживают гипотезу. Некоторые варианты неандертальских генов, включая H19, могли повышать риск гипертонии и усиливать симптомы преэклампсии. Другие гены, отвечающие за иммунное взаимодействие между матерью и плодом, могли способствовать неглубокой имплантации плаценты.

Ситуация могла усугубиться после начала скрещивания с Homo sapiens: генетическая несовместимость между неандертальскими матерями и гибридными плодами могла дополнительно повышать риск осложнений.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет об единственной причине исчезновения неандертальцев. Однако высокая материнская и перинатальная смертность могли существенно снизить рождаемость и ускорить вымирание вида. По мнению авторов, именно эволюционное появление механизмов защиты от таких осложнений могло стать одним из факторов, обеспечивших успех Homo sapiens.

