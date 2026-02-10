Размер шрифта
Тихановская призвала включить Белоруссию в «большую сделку» по Украине

Тихановская: вопрос Белоруссии должен стать частью сделки по Украине
Reuters

Вопрос Белоруссии должен стать частью «большой сделки» по Украине. Об этом заявила в интервью «РБК-Украина» белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

«Вопрос Беларуси должен стать частью «большой сделки». Если оставить ее под контролем Кремля, статус-кво будет заморожен, и Россия сохранит плацдарм для новых атак в будущем», — считает Тихановская.

По словам оппозиционерки, изменения в Белоруссии могут быть связаны с окончанием украинского конфликта. Тихановская отметила, что на январской встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским она сказала ему о том, что после окончания конфликта Зеленский должен также стать «голосом народа Беларуси».

Тихановская также поделилась своими мечтами о том, что Украина и Белоруссия вместе могут представлять «сильный регион, который не живет и не работает с Россией».

В феврале Служба внешней разведки России сообщила, что Запад намерен создать подрывной ресурс из белорусских оппозиционеров в преддверии президентских выборов, которые состоятся в республике в 2030 году.

Также 27 января украинское издание «Европейская правда» сообщило, что власти Украины обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против Лукашенко, чтобы сорвать планы США по выводу белорусского президента из международной изоляции.

Также в январе Зеленский заявил, что у шпица Лукашенко больше прав, чем у народа Белоруссии.

Ранее в МИД Литвы высказались о переезде Тихановской.
 
