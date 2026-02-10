Размер шрифта
Лавров: РФ и США вплотную подошли к договоренностям на Аляске

Лавров заявил, что РФ и США на Аляске вплотную подошли к договоренностям
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия и США во время переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вплотную подошли к договоренностям, о которых можно было бы объявить для быстрого решения вопросов. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«На Аляске мы вплотную подошли к договоренности, рассчитывали, что, поскольку российский лидер принял в конечном итоге предложение американского лидера, это может быть просто объявлено и многие вопросы решились бы гораздо быстрее. Но, к сожалению, время идет», — сказал глава МИД.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщила, что во время российско-американских переговоров на Аляске в августе 2025 года Москва была готова к «каким-то территориальным компромиссам», но не по статусу Донбасса. По данным издания, Москва была готова продолжить переговоры, но с учетом ситуации «на земле».

Ранее Лавров заявил, что нельзя восторженно воспринимать шаги Трампа.
 
