Адвокат объяснил, как Сабуров может вывести деньги из РФ

Адвокат Багатурия заявил, что Сабуров может свободно распоряжаться активами в РФ
Алексей Майшев/РИА Новости

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, вправе распоряжаться своей недвижимостью в стране без ограничений. Об этом сообщил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

«Через представителей по доверенности он вправе продать все свое имущество, а деньги, которые от этого выручит, получить на свои зарубежные счета. Никаких проблем в этом нет», — заявил эксперт.

Багатурия отметил, что запрет на въезд в Россию — это административная мера, которая не касается прав собственности, приобретенных Сабуровым до ее введения на законных основаниях.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Сабуров владеет в стране имуществом на 160 млн рублей. В собственности звезды «ЧБД» находится элитный двухэтажный дом в престижном загородном поселке ЖК «Новорижский» за почти 130 млн рублей. Комик купил его в феврале 2022 года вместе с земельным участком в 1 285 кв.м. и проживал вместе с женой и детьми.

Помимо недвижимости, у юмориста есть автопарк с автомобилями премиум-класса на 31 млн рублей. В него входит Mercedes-Benz G-Class 2018 года за 20 млн рублей и Cadillac Escalade 2021 года --11 млн рублей.

Ранее юрист ответил, что грозит Собчак и Гузеевой за рекламу вилл мошенника.
 
