Беглов объяснил отказ от бесплатной раздачи защитных средств в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города приняли решение отказаться от бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты в пользу материальной помощи. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По словам главы города, в Петербурге много людей «и приезжих, и неприезжих, и из других регионов» и сложно удостовериться, что бесплатные маски получат петербуржцы.

«Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?» – отметил Беглов.

При этом губернатор напомнил, что на обеспечение материальной помощи для приобретения средств индивидуальной защиты власти города направили около 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вводятся прямые выплаты в размере 800 рублей некоторым категориям граждан в качестве помощи для приобретения средств индивидуальной защиты.

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