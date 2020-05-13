Супруги прожили вместе 61 год и умерли от коронавируса в один день

Пожилые супруги из Сент-Луиса заразились коронавирусом и умерли в один день. Об этом сообщает St. Louis Post-Dispatch.

Речь идет о Патрисии и Билле Олвиг. Они пробыли в браке более 60 лет и последние годы находились в доме престарелых.

Муж и жена одновременно заразились COVID-19. Сначала ухудшилось состояние мужчины, а затем и женщины. Они попали в американскую больницу с разницей в шесть часов.

Патрисию и Билла подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких, однако это не помогло. Сначала скончался Билл, а спустя 40 минут — Патрисия.

Предвидев это печальное событие, их родственники вызвали паре священника. За молитвой по видеосвязи наблюдали более 30 родных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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