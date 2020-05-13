Жительницы Белой Церкви пожарили сосиски на Вечном огне
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В украинском городе Белая Церковь две девушки пожарили сосиски на Вечном огне. Об этом пишет Strana.ua.
Инцидент произошел 11 мая в парке Славы. Местные жительницы устроили «барбекю» прямо среди возложенных 9 мая цветов.
По словам очевидцев, девушки вели себя вызывающе и игнорировали замечания.
Фотографии с места происшествия появились в сети, после чего правоохранительные органы начали розыск. Девушкам инкриминируется совершение хулиганских действий.
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