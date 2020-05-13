Зеленский заявил, что все очаги пожара в Чернобыле ликвидированы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все очаги пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС потушены, пишет ТАСС.

«Наши пожарные и спасатели продолжали свою ежедневную работу и состоянием на сегодня в Житомирской области преодолены большинство очагов огня, а на территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы», — сказал Зеленский.

4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения начался пожар. Он был потушен спустя 10 дней, однако уже 16 апреля возобновился из-за песчаной бури.

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