Выпускные в вузах предложили провести онлайн

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предлагает провести выпускные в вузах в онлайн-формате во избежание распространения коронавируса, передает ТАСС.

«Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия - страна возможностей», а также с участием всех университетов провести первый всероссийский студенческий выпускной онлайн», — заявил министр.

Он выразил уверенность в том, что проведенный в таком формате выпускной получится ярким и запоминающимся.

Кроме того, это еще раз продемонстрирует умение вузов объединять силы, заключил Фальков.

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