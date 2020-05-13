Эксперт подтвердил необходимость «масочного режима»

Россия пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом, из-за чего ношение медицинских масок и других средств защиты сейчас наиболее актуально. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергея Нетесова.

«Раз у нас средняя добавка [новых заболевших] в день не уменьшается, это означает, что мы еще пика эпидемии не достигли, мы вернее всего где-то около него», — пояснил специалист.

По его мнению, говорить о начале спада пандемии пока сложно.

По словам Нетесова, стало больше случаев, когда у человека с COVID-19 нет симптомов болезни, но он становится переносчиком. В связи с эти очень правильно носить маски, считает он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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