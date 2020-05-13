Филолог поставил точку в вопросе рода слова «COVID-19»

«COVID-19» в русском языке однозначно является словом мужского рода. Об этом заявил РИА «Новости» проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.

По его словам, это слово мужского рода, так как заканчивается на согласный, а его родовым словом является слово «вирус». При этом нет никаких оснований считать «COVID» словом женского или среднего рода.

«В русском языке это будет все-таки 100% слово мужского рода», — подчеркнул Осадчий.

Ранее французская академия объяила, что «COVID-19» является словом женского рода, так как образована от английского словосочетания «коронавирусная болезнь». По правилам французского языка этот акроним должен относиться к женскому роду, как и его опорное слово «болезнь» (maladie).

На данный момент в мире выявлено свыше 4,3 млн заболевших, в России инфекция диагностирована у 232 тыс. человек.

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