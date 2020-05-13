Пожар произошел в 22-этажном доме на юге Москвы

На юге столице в 22-этажной жилом доме произошло возгорание, сообщили «Интерфаксу» в МЧС города.

Огонь заметили на верхнем этаже дома на ул. Ялтинская около 01.00 мск. Прибывшие на место спасатели вывели из здания семь человек, в том числе ребенка. Также пожарным удалось потушить возгорание с лестницы пожарной машины. Площадь пожара составила около 15 кв. метров.

В настоящее время медики осматривают ребенка.

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