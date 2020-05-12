За сутки число случаев коронавируса в мире выросло на 82 тысячи

Количество случаев коронавируса в мире за сутки возросло на 82 тысячи, приблизившись к 4,09 миллиона, пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Число смертей увеличилось на четыре тысячи, превысив 283 тысячи.

На первом месте по числу заражений и смертей находится Европа (1 755 790 и 157 880), на втором — Северная и Южная Америка (1 743 717 и 104 549), на третьем — Восточно-Средиземноморский регион (274 027 и 9 138).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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