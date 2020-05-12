В Черногории отменяют комендантский час и открывают рестораны с 15 мая

Национальный координационный совет Черногории по борьбе с коронавирусом принял решение отменить с 15 мая в стране комендантский час и разрешить работу кафе и ресторанов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Так, с 15 мая по всей стране будет разрешено передвигаться на такси и частных автомобилях, а c 18 мая и на общественном авто- и железнодорожном транспорте.

Кроме того, с 15 мая возобновят работу кафе и рестораны, официанты должны будут носить маски, а посетители собираться компаниями не более четырех человек, если они не являются при этом членами одной семьи.

В Черногории уже неделю нет зафиксированных случаев заражения коронавирусом. В настоящий момент число заболевших составляет 324 человека, умерли девять пациентов.