В Подмосковье выявлено 1063 новых случая COVID-19

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В Подмосковье за последние сутки выявлено 1063 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В общей сложности по состоянию на 12 мая в регионе зафиксировано 22 700 случаев заболевания.

Жертвами инфекции стали 219 человек.

Вылечились и выписались 1582 пациента.

По последним данным, в России зафиксировано 232 243 случая коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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