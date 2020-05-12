Генпрокуратура взяла на контроль проверку пожара в больнице в Петербурге
Генеральная прокуратура России взяла на контроль проверку, которая проводится в связи с пожаром в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте ведомства.
На место происшествия выехали заместитель Генерального прокурора РФ Алексей Захаров, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко и прокурор Выборгского района Санкт-Петербурга Павел Данилов, говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что в результате пожара в отделении реанимации больницы Святого Георга в Санкт-Петербурге погибли пять человек, 150 были эвакуированы. В больнице проходили лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией.
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