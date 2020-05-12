Коронавирус выявили у почти 90 медиков на Украине

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Еще около 90 случаев новой коронавирусной инфекции среди медицинских сотрудников выявлено на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Максима Степанова.

За минувшие сутки коронавирус диагностирован у 88 медиков, за все время пандемии зафиксировано 3114 случаев COVID-19 у медицинских работников.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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