Еще 1820 человек вылечились от COVID-19 в Москве

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За минувшие сутки в Москве выздоровели 1820 человек с новой коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб со ссылкой на вице-мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Общее число вылечившихся пациентов с COVID-19 в Москве выросло до 19 642, отметила Ракова.

По последней информации, в России зафиксировано 221 344 случая COVID-19, из них 2009 – с летальным исходом. Выздоровел 39 801 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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