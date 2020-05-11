Жертвами коронавируса в Москве стали еще 55 человек
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В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 скончались еще 55 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония, а также ранее получен положительный результат тестов на коронавирус.
Общее число летальных исходов в столице достигло 1 179 умерших.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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