Жертвами коронавируса в Москве стали еще 55 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/81/13075081/RIAN_6235312.HR-pic905-895x505-78254.jpg">

В Москве от нового типа коронавируса COVID-19 скончались еще 55 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония, а также ранее получен положительный результат тестов на коронавирус.

Общее число летальных исходов в столице достигло 1 179 умерших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая