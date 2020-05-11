МЧС предупреждает москвичей об усилении ветра до 17 м/с
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Московский главк МЧС предупредил москвичей об усилении ветра до 17 м/с в столице. Экстренное предупреждение размещено в Twitter ведомства.
По прогнозам синоптиков, с 3.00 до 9.00 12 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не укрываться под деревьями. Автомобилистам следует парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.