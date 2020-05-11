Три человека погибли при пожаре в садовом домике в Кирове
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В Кирове двое взрослых и ребенок погибли в результате пожара в садовом домике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ региона.
Уточняется, что погибли мужчина, женщина и несовершеннолетний.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.
По информации ГУ МЧС, возгорание произошло в садово-дачном товариществе «Домостроитель-2» на окраине города.