Три человека погибли при пожаре в садовом домике в Кирове

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В Кирове двое взрослых и ребенок погибли в результате пожара в садовом домике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ региона.

Уточняется, что погибли мужчина, женщина и несовершеннолетний.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.

По информации ГУ МЧС, возгорание произошло в садово-дачном товариществе «Домостроитель-2» на окраине города.