Энергодар остался без теплоснабжения из-за аварии

Жители Энергодара остались без тепла из-за аварии на трубопроводе
Евгений Биятов/РИА Новости

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар временно остался без теплоснабжения из-за аварии. Об этом сообщает администрация города.

По предварительным данным, причиной отключения стал порыв магистрального трубопровода, в результате чего подача теплоносителя в город была приостановлена, а сетевые насосы — отключены.

В администрации уточнили, что аварийные службы уже приступили к ремонтным работам и занимаются восстановлением теплоснабжения.

4 января директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, которые проходят по воздуху над Днепром с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

25 декабря генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что продолжающиеся обстрелы береговой линии города Энергодар со стороны ВСУ направлены на запугивание коллектива ЗАЭС. Лихачев добавил, что сотрудники станции должны работать в спокойной обстановке. По его словам, украинские войска обстрелами хотят добиться расшатывания морального духа работников ЗАЭС.

Ранее Трамп оценил состояние ЗАЭС.
 
