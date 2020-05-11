В Минздраве назвали пять способов профилактики коронавируса
В Минздраве на данный момент одобряют пять способов профилактики новой коронавирусной инфекции. О них рассказала глава «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева.
Во-первых, она рекомендует ограничить контакты с лицами, имеющими симптомы инфекционных заболеваний. Во-вторых, россиянам советуют следить за массой тела, чтобы не допускать ожирения. Необходимо также соблюдать режим сна и бодрствования, правильно питаться, пить достаточное количество воды и заниматься спортом.
«Все это чрезвычайно важно для здоровья, особенно в ситуации, когда резервы иммунной системы мобилизуются для борьбы с инфекцией», — добавила Мокрышева.
Россиянам с хроническими заболеваниями следует регулярно дистанционно поддерживать связь с врачом, уточнила специалист.
На сегодняшний день в России выявлено более 221 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели — свыше 39 тыс. пациентов, умерли — 2 009.
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