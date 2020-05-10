В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
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В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Отмечается, что за 53-летним мужчиной, прикованного к инвалидной коляске, ухаживала 90-летняя мать. По информации следователей, пожилая женщина ослабла, из-за чего скончался сын, а после и мать.
Полицию вызвала соседка. Предполагается, что тела пролежали в квартире несколько недель.
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