В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

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В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.

Отмечается, что за 53-летним мужчиной, прикованного к инвалидной коляске, ухаживала 90-летняя мать. По информации следователей, пожилая женщина ослабла, из-за чего скончался сын, а после и мать.

Полицию вызвала соседка. Предполагается, что тела пролежали в квартире несколько недель.

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