Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч

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В мире от коронавируса скончались больше 280 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что выздоровели 1 386 631, заразились 4 055 863 человека.

На первом месте по заражениям находятся США (1 314 799), на втором — Испания (223 578), на третьем — Великобритания (220 449), на четвертом — Италия (219 070), на пятом — Россия (209 688).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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