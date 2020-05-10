Архангельская область продлила ограничения по коронавирусу до 31 мая
Власти Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу до 31 мая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«В Поморье ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 продлеваются до 31 мая», — говорится в сообщении.
В Архангельской области коронавирусом заразились 457 человек. Отмечается, что 53% пациентов переносят болезнь в легкой форме. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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