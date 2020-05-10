Более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США

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Свыше 25 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в Соединенных Штатах за последние сутки, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По его данным, за минувшие сутки в США зарегистрировано 25 621 новый случай заражения. За это же время в стране скончались 1 615 пациентов с COVID-19.

По данным университета, за все время пандемии коронавируса в стране заразились 1 309 541 человек, скончались 78 794.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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