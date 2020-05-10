В Свердловской области карантин ввели в двух монастырях

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В двух монастырях Свердловской области ввели карантин после выявления случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Уточняется, что карантин на территории монастырей в городском округе Верхотурский был введен по предписанию Роспотребнадзора.

На данный момент проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

«Идентификация пациента может привести к нарушению его прав, поэтому оперативный штаб информацию о его личности не предоставляет», — добавили в штабе.

По последним данным в Свердловской области зафиксировано 1844 случая заболевания коронавирусом.

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