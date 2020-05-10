Врач призвала москвичей не выходить из дома 12 мая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/489/12412489/RTX6XWDW-pic905-895x505-47480.jpg">

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о последствиях резкой смены погоды и перепадов температуры в Москве на будущей неделе, передает «Вечерняя Москва».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 12 мая теплые воздушные массы сначала принесут в столицу практически летнюю погоду, температура поднимется до +26°С, но уже во второй половине дня придет холодный воздух с севера.

В связи с этим Алексеева посоветовала не выходить из дома 12 мая, если есть такая возможность.

Она пояснила, что «при первой весенней инсоляции солнечные лучи злокачественные, они могут вызвать рак кожи, повлиять на образования, спровоцировать их рост».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии