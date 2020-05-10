Минпросвещения не станет сокращать учителей

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Минпросвещения России не собирается сокращать учителей и переводить всех на дистанционное обучение. Об этом заявил замминистра Дмитрий Глушко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Не предполагается», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Глушко, дистанционное образование дороже для государства, чем очное.

Ранее замминистра сообщил, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате, отметив, что живое общение с учителем и другими учениками невозможно заменить «ничем и никогда».

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