Минпросвещения не станет сокращать учителей
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Минпросвещения России не собирается сокращать учителей и переводить всех на дистанционное обучение. Об этом заявил замминистра Дмитрий Глушко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Не предполагается», — ответил он на соответствующий вопрос.
По словам Глушко, дистанционное образование дороже для государства, чем очное.
Ранее замминистра сообщил, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате, отметив, что живое общение с учителем и другими учениками невозможно заменить «ничем и никогда».
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