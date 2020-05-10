В России провели больше 5,4 миллиона тестов на коронавирус

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В России провели больше 5,4 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 5,4 миллиона тестов на коронавирус», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что под медицинским наблюдением в стране находятся 243 тысячи человек.

Уточняется, что за последние сутки было проведено 226 тысяч тестов на выявлением инфекции.

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