В России провели больше 5,4 миллиона тестов на коронавирус
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В России провели больше 5,4 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В РФ проведено более 5,4 миллиона тестов на коронавирус», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что под медицинским наблюдением в стране находятся 243 тысячи человек.
Уточняется, что за последние сутки было проведено 226 тысяч тестов на выявлением инфекции.
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