Британские дипломаты запустили онлайн-марафон для помощи врачам

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Британские дипломаты во всех странах мира решили пробежать марафон в одну милю для сбора средств на помощь национальной системе здравоохранения Великобритании из-за пандемии COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД королевства.

«Британские дипломаты завершают 24-часовой всемирный марафон и надеются, что он поможет NHS и благотворительным организациям. В акции приняли участие послы в Москве, Эр-Рияде, Тель-Авиве и Найроби...», сообщили в МИД.

Каждый участник марафона должен пробежать одну милю, а затем передать эстафету коллеге в другой стране. Сотрудники министерства транслируют запись своих пробежек на страницах социальных сетей. Там же размещены реквизиты для перевода средств на помощь больницам.

Марафон продлится ровно 24 часа до 10 мая. К 21.00 по Лондону дипломатам удалось собрать более 33 тыс. фунтов стерлингов.

В настоящее время в Великобритании число заболевших коронавирусом увеличилось до 215 260 человек.

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