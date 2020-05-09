Все пациенты загоревшейся московской больницы эвакуированы

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Все пациенты больницы имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы эвакуированы после пожара, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Эвакуация 295 пациентов была проведена за полчаса, отметила Ракова. Она добавила, что при пожаре погибла одна пациентка, других пострадавших нет.

По словам Раковой, в настоящее время пациенты находятся в других корпусах медицинского учреждения, некоторых из них переводят в другие больницы.

Ранее стало известно, что в больнице для пациентов с коронавирусом произошло возгорание на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса. В результате произошедшего погиб один человек.

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