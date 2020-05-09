В Москве загорелась больница для пациентов с коронавирусом

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На севере Москвы в больнице имени С. И. Спасокукоцкого для пациентов с коронавирусом произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

«В 20.30 поступило сообщение, что на улице Вутечича, дом 21 произошло загорание в лечебном учреждении», — сообщил источник.

Отмечается, что возгорание произошло на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса. Площадь пожара уточняется. На месте работают пожарные, производится эвакуация.

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