В Москве загорелась больница для пациентов с коронавирусом
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На севере Москвы в больнице имени С. И. Спасокукоцкого для пациентов с коронавирусом произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.
«В 20.30 поступило сообщение, что на улице Вутечича, дом 21 произошло загорание в лечебном учреждении», — сообщил источник.
Отмечается, что возгорание произошло на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса. Площадь пожара уточняется. На месте работают пожарные, производится эвакуация.
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