Число выявленных случаев заражения COVID возросло в Грузии

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В Грузии за сутки возросло число людей, которые получили положительный результат на анализы на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, общее число выявленных заражений увеличилось за сутки на три человека, до 626 пациентов.

Кроме того, за время пандемии от заболевания излечились 297 человек. Еще десять граждан стали жертвами коронавирусной инфекции.

В стране под наблюдением медиков в стационарах находятся 459 пациентов, а в режиме карантина пребывают 4 702 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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