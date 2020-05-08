В Израиле коронавирусом болеют менее 5 тысяч человек

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Количество активных случаев заболевания коронавирусом в Израиле сократилось до 4 962, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Израиле за последние стуки увеличилось до 16 436, однако, на лечении в настоящее время остается мене 5 тыс. пациентов, из них только 78 человек переносят вирус в тяжелой форме.

Также за последние 24 часа в стране не зафиксировали новых летальных исходов от коронавируса, число погибших с начала пандемии остается прежним — 245 человек.

Всего в Израиле в настоящее время выздоровели 11 229 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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