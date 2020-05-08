Более тысячи пациентов скончались от коронавируса в Москве

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В Москве жертвами нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали 54 пациента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Так, общее число летальных исходов в столице возросло до 1 010 умерших.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония. Ранее они получили положительный результат анализов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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