В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев COVID-19
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что рост числа новых случаев коронавируса в России связан с увеличением объемов тестирования, передает ТАСС.
«Растущие цифры частично связаны с увеличением количества проводимых тестов как в городских зонах, так и сельских регионах», — сказал он.
Эксперт положительно оценил действия российских властей в борьбе с пандемией коронавируса. Однако, по его словам, в России, как и во многих других странах, есть проблема систематического отслеживания контактов.
Райан призвал продолжать меры социального дистанцирования и отслеживания новых случаев. Выходить из режима ограничений надо с максимальной осторожностью, отметил он.
В России на данный момент зарегистрировано 187,8 тыс. выявленных случаев коронавируса, 26, тыс. вылечились, 1,7 тыс. человек умерли.
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