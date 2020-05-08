В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев COVID-19

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Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что рост числа новых случаев коронавируса в России связан с увеличением объемов тестирования, передает ТАСС.

«Растущие цифры частично связаны с увеличением количества проводимых тестов как в городских зонах, так и сельских регионах», — сказал он.

Эксперт положительно оценил действия российских властей в борьбе с пандемией коронавируса. Однако, по его словам, в России, как и во многих других странах, есть проблема систематического отслеживания контактов.

Райан призвал продолжать меры социального дистанцирования и отслеживания новых случаев. Выходить из режима ограничений надо с максимальной осторожностью, отметил он.

В России на данный момент зарегистрировано 187,8 тыс. выявленных случаев коронавируса, 26, тыс. вылечились, 1,7 тыс. человек умерли.

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