Жертвами коронавируса в Италии стали свыше 30 тысяч человек
В Италии за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались 243 человека. Об этом сообщает Il Messaggero.
Общее число летальных исходов в стране превысило отметку в 30 тысяч умерших.
Кроме того, за время пандемии в стране было выявлено 217 185 случаев заражения коронавирусом.
Излечились от заболевания при этом свыше 99 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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