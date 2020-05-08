Жертвами коронавируса в Италии стали свыше 30 тысяч человек

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В Италии за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались 243 человека. Об этом сообщает Il Messaggero.

Общее число летальных исходов в стране превысило отметку в 30 тысяч умерших.

Кроме того, за время пандемии в стране было выявлено 217 185 случаев заражения коронавирусом.

Излечились от заболевания при этом свыше 99 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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