В Подмосковье зафиксировали свыше 13 тысяч нарушений самоизоляции
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В Подмосковье полиция зафиксировала свыше 13 тысяч нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эти нарушения были установлены в период с начала введения режима ограничений в регионе.
Нарушения, по словам зампредседателя правительства Московской области, руководителя главного управления региональной безопасности Романа Каратаева, были зафиксированы сотрудниками полиции, а также с помощью камер видеонаблюдения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.
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