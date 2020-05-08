В Подмосковье зафиксировали свыше 13 тысяч нарушений самоизоляции

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В Подмосковье полиция зафиксировала свыше 13 тысяч нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эти нарушения были установлены в период с начала введения режима ограничений в регионе.

Нарушения, по словам зампредседателя правительства Московской области, руководителя главного управления региональной безопасности Романа Каратаева, были зафиксированы сотрудниками полиции, а также с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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