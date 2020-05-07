Собянин заявил о необходимости ужесточить меры по передвижению по городу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости ужесточить введенные в столице меры по передвижению по городу. Соответствующее заявление градоначальник сделал в эфире «России 1».
Он также подчеркнул, что необходимо ужесточить требования по соблюдению социальной дистанции и санитарной защите людей.
Собянин подчеркнул, что в связи с этим в общественном транспорте столицы будут введены еще более жесткие меры безопасности — «только в масках, только в перчатках».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные прежде в Москве ограничения на передвижения по городу до 31 мая. В столице была возобновлена работа промышленных и строительных предприятий с рядом требований по обеспечению безопасности сотрудников.
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