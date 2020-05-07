Врач назвал основные ошибки при ношении масок

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Врач высшей категории, оториноларинголог Владимир Зайцев в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал об основных ошибках, которые совершают люди при ношении медицинских масок.

Так, по его словам, нет смысла в ношении маски на подбородке. Хорошая маска вообще должна иметь алюминиевую полоску-перемычку, которая бы фиксировала маску и не позволяла ей спадать, рассказал врач.

Кроме того, важным аспектом в использовании защиты является правильное снятие маски. Это нужно делать, держась за резинки, предварительно обработав руки антисептиком, отметил Зайцев. Трогать ткань маски, не продезинфицировав руки, нельзя.

Врач также напомнил, что носить медицинское изделие можно не более двух часов.

Ранее стало известно, что обязательный масочный режим вводится в Москве с 12 мая.

В России на данный момент зарегистрировано 177,1 тыс. случаев коронавируса, 23,8 тыс. вылечились, 1,6 тыс. умерли.

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