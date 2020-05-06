Правительство РФ разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с COVID-19

Российское правительство разработает меры в случае ухудшения ситуации с COVID-19 в мире для включения их в общенациональный план восстановления экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее поручение первого вице-премьера России Андрея Белоусова, направленного в ряд ведомств.

Согласно документу, проект плана предусматривает «первоочередные меры реагирования в случае существенного ухудшения ситуации в связи с распространением» коронавируса нового типа в мире »(оценка сценария возможной «второй волны)».

Также в план внесут определение единых правил действий до конца текущего года для субъектов России. Речь идет об активизации отдельных секторов экономики с учетом рекомендаций со стороны Роспортребнадзора.