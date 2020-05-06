Власти Москвы объяснили отключение пропусков у священников
Власти Москвы пояснили, почему у служителей РПЦ не работают цифровые пропуска, сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе столичного департамента информационных технологий заявили, что священники должны были самостоятельно продлить свои пропуска. В соответствии с указом мэра города, документы, оформленные до 30 апреля продлились автоматически до 4 мая, но для работы в период до 11 мая необходимо было продлить пропуска на портале nedoma.mos.ru.
Так, у пропусков, которые не были продлены, срок действия истек 5 мая, поэтому священники не смогли ими воспользоваться. В департаменте пояснили, что теперь им необходимо оформить новые пропуска.
Ранее в СМИ появилась информация, что у многих сотрудников РПЦ не действуют цифровые пропуска.
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